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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 13:38 BJT

台股业绩：台积电8月合并营收692.8亿台币，年增率25.8%

路透台北9月10日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周三公布，8月合并营收为692.8亿台币，较上年同期成长25.8%。

台积电先前曾表示，预估第三季合并营收2,060-2,090亿台币，较第二季的1,830亿成长12.6%-14.2%；并称第三季营收、营业利益和净利皆有望创纪录新高。

该股今日收跌1.57%，报125台币；大盘加权股价指数 则收跌0.82%。

台积电最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2014年8月 692.8 +6.7% +25.8

2014年7月 649.3 +7.6% +24.6

2014年6月 603.4 -0.7% +11.7 (完)

参考相关细节，可点选台积电网站，网址为(here)

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台股业绩，请点选 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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