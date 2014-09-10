台股业绩：台积电8月合并营收692.8亿台币，年增率25.8%

全球商品：中国将在未来三至五年内清理完玉米库存--中粮高管
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
路透台北9月10日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周三公布，8月合并营收为692.8亿台币，较上年同期成长25.8%。
台积电先前曾表示，预估第三季合并营收2,060-2,090亿台币，较第二季的1,830亿成长12.6%-14.2%；并称第三季营收、营业利益和净利皆有望创纪录新高。
该股今日收跌1.57%，报125台币；大盘加权股价指数 则收跌0.82%。
台积电最近三个月营收表现如下:
营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)
2014年8月 692.8 +6.7% +25.8
2014年7月 649.3 +7.6% +24.6
2014年6月 603.4 -0.7% +11.7 (完)
参考相关细节，可点选台积电网站，网址为(here)
参看台积电相关新闻，请点选
台股业绩，请点选 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。