亚洲橡胶：TOCOM期胶触及三个月低位，油价下跌触发停损卖盘

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
周二布兰特原油连续第四个交易日下跌，但仍持于每桶100美元上方，前一交易日曾跌破100美元水平，为将近15个月来首见。石油输出国组织(OPEC)减产预期则支撑油价。
交易员表示，TOCOM期胶价格可能在窄幅区间交投，下一个支撑为190.3日圆。
上海期交所1月期胶 盘中重挫710元人民币，跌幅深达5%，追随TOCOM价格跌势，之后收低4.6%，报每吨13,530元人民币(2,205美元)。
新加坡商品交易所(SICOM)10月期胶 最新报每公斤151.8美分，下跌7.1美分。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/陈宗琦；审校 杜明霞/蔡美珍)
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
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