版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 9日 星期二 15:47 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及三个月低位，油价下跌触发停损卖盘

周二布兰特原油连续第四个交易日下跌，但仍持于每桶100美元上方，前一交易日曾跌破100美元水平，为将近15个月来首见。石油输出国组织(OPEC)减产预期则支撑油价。

交易员表示，TOCOM期胶价格可能在窄幅区间交投，下一个支撑为190.3日圆。

上海期交所1月期胶 盘中重挫710元人民币，跌幅深达5%，追随TOCOM价格跌势，之后收低4.6%，报每吨13,530元人民币(2,205美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)10月期胶 最新报每公斤151.8美分，下跌7.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/陈宗琦；审校 杜明霞/蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐