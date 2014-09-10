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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 11:23 BJT

新债招标：台湾台电三年无担债以1.10%定价符合预期，发行16亿台币

路透台北9月10日 - 台湾最大公司债发行单位--台电周三表示，本次无担保公司债标售三年券得标利率为1.10%，发行金额16亿台币，低于20亿的原预定发行额。该得标利率符合市场预估。

台电并指出，五年券得标利率为1.42%，发行金额15亿；七年券得标利率为1.77%，发行金额32亿；10年券得标利率为1.99%，发行金额35.5亿台币。台电本次公司债总共发行98.5亿台币，低于100亿台币的预期发行金额。

根据路透先前的调查显示，台电三年期公司债得标利率料落在1.075-1.115%附近；五、七、10年期债得标利率各预计在1.44-1.49%、1.70-1.75%以及1.94-1.99%。

台电前次是在6月标售公司债，10年券得标利率为1.98%，发行金额55亿台币。五年券得标利率为1.42%，发行金额为15亿。至于15年券则不予发行。

台电本次预定发行总额度100亿台币，其中三年期预定发行20亿台币、五年期预定发行30亿台币、七年期预定发行20亿台币、10年期预定发行30亿台币。增额不超过原订金额的60%，减额以不超过原订金额的50%。(完) (记者 林妙容; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)
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