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亚洲 | 2014年 9月 9日 星期二 16:31 BJT

《全球汇市》FED研究带动美元兑日圆创六年高点，英镑疲势未改

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2867 1.2896 -0.22 -6.39 1.3745

美元/日圆 106.30 106.02 +0.26 +0.95 105.30

欧元/日圆 136.80 136.67 +0.10 -5.41 144.63

美元/瑞郎 0.9366 0.9352 +0.15 +4.91 0.8928

英镑/美元 1.6115 1.6104 +0.07 -2.66 1.6556

美元/加元 1.0989 1.0973 +0.15 +3.47 1.0620

澳元/美元 0.9267 0.9278 -0.12 +3.97 0.8913

新西兰元/美元 0.8260 0.8269 -0.11 +0.66 0.8206

欧元/瑞郎 1.2056 1.2061 -0.04 -1.75 1.2271

欧元/英镑 0.7984 0.8004 -0.25 -3.77 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1668 9.1735 -0.07 +3.61 8.8474

美元/挪威克朗 6.3451 6.3300 +0.24 +4.60 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/艾茂林/张明钧/陈宗琦；审校 蔡美珍/杜明霞/高琦)
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