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亚洲 | 2014年 9月 9日 星期二 16:24 BJT

新兴汇市：美元走强冲击新兴亚币，多数走软

菲律宾披索 下滑，该国股市 也下挫0.8%。披索收复部分稍早跌幅，因该国央行料将在本周再次收紧货币政策。

坡元 创五个月低点，受累于基金和银行间投机卖盘。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 106.28 106.03 -0.24 -0.94 105.28

坡元 1.2600 1.2592 -0.06 +0.25 1.2632

台币 30.005 30.002 -0.01 -0.18 29.950

泰铢 32.08 32.00 -0.25 +2.43 32.86

菲律宾披索 43.70 43.54 -0.37 +1.60 44.40

印尼卢比 11764.00 11727.00 -0.31 +3.37 12160.00

印度卢比 60.53 60.29 -0.39 +2.11 61.80

马币 3.1880 3.1740 -0.44 +2.74 3.2755

人民币 6.1354 6.1412 +0.09 -1.33 6.0539

(完)

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