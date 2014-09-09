新兴汇市：美元走强冲击新兴亚币，多数走软

欧股业绩：汇丰控股第一季税前获利下降19%，但优于分析师预估
路透香港5月4日 - 汇丰控股周四公布第一季获利下降19%，因该行在重组后努力恢复营收。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
菲律宾披索 下滑，该国股市 也下挫0.8%。披索收复部分稍早跌幅，因该国央行料将在本周再次收紧货币政策。
坡元 创五个月低点，受累于基金和银行间投机卖盘。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 106.28 106.03 -0.24 -0.94 105.28
坡元 1.2600 1.2592 -0.06 +0.25 1.2632
台币 30.005 30.002 -0.01 -0.18 29.950
泰铢 32.08 32.00 -0.25 +2.43 32.86
菲律宾披索 43.70 43.54 -0.37 +1.60 44.40
印尼卢比 11764.00 11727.00 -0.31 +3.37 12160.00
印度卢比 60.53 60.29 -0.39 +2.11 61.80
马币 3.1880 3.1740 -0.44 +2.74 3.2755
人民币 6.1354 6.1412 +0.09 -1.33 6.0539
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/朱晓军；审校 蔡美珍/高琦)
路透香港5月4日 - 汇丰控股周四公布第一季获利下降19%，因该行在重组后努力恢复营收。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透台北5月4日 - 台湾股市周四持平，之前连续八个交易日上涨。美国股市表现不佳后，海外市场纷纷随之走低。 0452 GMT，台湾加权股价指数持平于9,958.39点，周三收涨0.1%，为连续第八个交易日上涨。 电子类指数最多涨0.4%，金融保险类指数近持平。 交投活络个股包括群创光电涨幅最高达3.2%，但英业达跌幅达0.6%。(完) (编译 王颖/张若琪 审校 白云)
* 美元兑日圆触及六周高位，随后缩减涨幅 * 美联储在政策声明称首季经济成长放缓可能是暂时性的 * 澳元触及近四个月低位 路透新加坡5月4日 - 美元兑日圆周四触及六周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)淡化了首季经济增长疲弱的影响，市场认为这预示6月仍然可能升息。 美联储周三维持利率不变，并在声明中强调就业市场强劲。这表明美联储今年仍将再升息两次。 美联储表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀已“接近”美联储的目标水准。 美元兑日圆 周四早些时候涨至112.89，为逾六周来的最高水位，后来则回吐涨幅，最新交投在112.76，几近持平于周三美国尾盘水平。 巴克莱驻新加坡的亚洲宏观策略主管Mitul Kotecha称，美联储保持6月加息的大门“敞开”，令美元受益。 “风险是，鉴于近期的数据表现，这听起来可能略有些温和，而情况肯定并非如此，”他补充说。 周三公布的民间就业数据显示，美国企业招聘速度4月放缓，但仍然