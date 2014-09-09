《路透晚报》--9月9日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小涨，因日圆兑美元跌至六年低点提振出口股

日本股市周二小涨，因日圆兑美元跌至六年低点，提振本田汽车和索尼等出口类股票，但油价走软令能源股承压。日经指数收高0.3%，报15,749.15点，接近上周触及的七个月高点15,829.38点。东证股价指数上涨0.1%至1,299.62点。

--中国股市：沪综指震荡近收平，短期面临技术性调整压力

中国股市沪综指震荡近收平，个股涨跌各半，银行板块跌幅居前。分析师指出，目前大盘已经形成上升趋势，投资者情绪偏乐观，但在连续多日上涨后累积升幅已较大，短期面临技术性调整压力。沪综指收报2,326.527点，涨0.095点，此前收盘高点为2013年3月25日2,326.71点。

--全球汇市：FED研究带动美元兑日圆创六年高点，英镑疲势未改

美元兑日圆创六年高点，兑一篮子货币触及14个月高位，跟随美国公债收益率(殖利率)涨势。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一份研究报告令投资者重新看待美国升息前景。

美元指数涨0.25%至84.458，该指数一度高见84.496，使之上看2013年7月高位84.753。美元兑日圆冲上六年高点106.37，上涨0.3%。英镑兑美元跌至近10个月低点1.6065，因苏格兰可能投票独立退出英国。英镑最新报1.6085美元，日内下跌0.1%，兑欧元则持稳于0.8003英镑。

--欧元债市：德债期货下跌，受美国旧金山联储研究报告影响

德国公债期货下跌，之前旧金山联储的一份研究报告称，市场可能低估了美国未来升息的速度。德债期货下跌46个跳动点报148.64，10年期现货德债收益率升4个基点报0.98%。

--金属期市：伦敦期镍从两个月高位滑落，因美元上涨

伦敦期镍从近两个月高位下跌，因美元上涨，激发金属市场全线了结获利，但菲律宾禁止矿石出口的预期予以支撑。LME期镍下滑1.3%至每吨19,680美元。0833GMT，LME三个月期铜下滑0.9%至每吨6,927.25美元。

--国际油市：布兰特原油跌穿100美元，供应富足令其承压

布兰特原油连续第四日回落，油价守在100美元下方的16个月低点附近，因投资人担心全球供应富足以及主要石油消费国经济成长慢于预期。0834GMT，布兰特原油跌0.36美元报99.84美元。美国原油涨0.44美元报每桶93.10美元，结束连续三天的跌势。

--全球金市：金价盘旋在三个月低位附近，因美元走强

金价隔夜大跌后徘徊在三个月低位附近，因美元指数交投于14个月高位，削弱了黄金作为汇率对冲工具的吸引力。0835GMT，现货金下滑至每盎司1,255.10美元。