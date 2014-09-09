《中国新债预测》三年国债收益率预测均值3.97%,料需求仍中性偏弱

* 招标品种: 财政部三年期固息国债

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周三(10日)9:30-10:30

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间: 3.93%-4.01%

* 预测均值: 3.97%(按各家机构预测值平均)

路透上海9月9日 - 中国财政部周三将招标发行三年期固息国债.路透调查显示,近日现券二级走势方向性仍不够明朗，且上周以来一级市场延续中性偏弱的格局,虽然三年期国债存在基本承销额考核，但料明日新债定价仍暂难扭转市况，料定位将稍高于二级水平,预测均值为3.97%。

"结果可能会高于二级吧，边际和加权也可能拉的比较宽,一级市场近期都有点偏弱，”上海一银行交易员称,不过也要看看明天二级市场动向吧。

国信证券在最新一级市场定价报告中指出，近期利率债的需求整体一般，但政策性金融债由于绝对收益较高而略受青睐，国债则由于绝对收益率较低整体表现不佳，上周七年期招标结果偏弱反应这一事实。预计本期三年期需求一般，实际结果在估值附近。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示,三年期品种最新收益率为3.9644%.二级市场上,剩余期限约2.51年的国债140004券 最新成交收益率为3.9559%。

财政部上周三招标的七年期续发国债收益率稍高于此前预期。市场人士表示，早间现券收益率有上行苗头，且较之金融债品种，国债绝对收益偏低，因此一级机构配置积极性并不高，惟部分交易盘博边际动力支撑一定需求。

明日新债发行量为280亿元，为今年第20期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。