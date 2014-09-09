《中国债市每日综述》现券及IRS波幅甚微，资金面稍显结构性供需矛盾

* 现券及IRS波动均甚微

* 贸易数据显经济活力仍不足，但未现超预期

* 待金融数据等提供进一步印证

* 资金面稍显结构性供需不均衡，回购成交再创新高

路透上海9月5日 - 中国银行间债市周二现券及IRS波动均甚微，中秋小长假期间公布的8月贸易数据虽显示经济活力仍不济，但并未明显超预期，而随后将陆续发布的新增信贷等宏观数据，将为经济走向提供进一步印证，这之前市场观望气氛料依旧浓厚。

交易员指出，今日资金面略显收敛，质押式回购成交再创新高，不过总体仍表现为结构性的供需不均衡，在期限品种上隔夜资金需求旺盛，因利率偏低，机构多倾向于滚动续做；此外在机构方面，基金等以信用债质押为主的机构借钱难度偏大。

“今天挺清淡的，感觉大家放假回来还没进入工作状态，长端有点交易，短端看到的不多，”上海一中资银行交易员称。

上海一外资银行交易员则谈到，IRS今日走势也基本稳定，一年期交投基本上都在3.60%一线。

中国8月份外贸数据延续“外暖内冷”的格局，海外市场持续回暖令出口同比增幅基本符合预期，而萎靡不振的内需却让进口降幅进一步放大，导致贸易顺差在7月创出单月历史新高后，8月继续刷新这一纪录并接近500亿美元。

上述中资银行交易员还表示，市场更为关注的还是8月金融数据，新增贷款和社会融资数据的反弹势头如何，对于未来的政策预期将有进一步的引导。

剩余期限约9.37年的国开固息债140205券最新成交对应收益率 在4.9450%，与上日尾盘持平。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 小幅上涨，今日收报93.490元人民币，较上日结算价升0.116元，或0.12%。

周一(8日)是中国传统节日中秋节，主要金融市场均休市。

**资金面显结构性供需矛盾**

中国银行间货币市场周二资金面稍显结构性供需矛盾。主要回购利率中，七天及14天加权利率续降，势头也有所收敛。机构方面，国开行仍是主要出资机构及决定利率定价主体。

交易员表示，8月创新高的贸易顺差，利好外汇占款增长，不过本月为季度末，对下旬流动性的忧虑难以完全解除，谨慎中要随时关注公开市场操作的影响。

央行公开市场今日进行了150亿元人民币的14天期正回购操作，中标利率持平在3.70%。按今日仅100亿元正回购到期计算，公开市场单日实现50亿元资金净回笼。

北京一银行交易员称，和上周相比，今天资金面“稍微紧张一些，但还是能平(头寸)。国开在出钱，基本按价报上就能成交。”

中国8月外贸数据延续“外暖内冷”的格局，海外市场持续回暖令出口同比增幅基本符合预期，而萎靡不振的内需却让进口降幅进一步放大，导致贸易顺差在7月创出单月历史新高后，8月继续刷新这一纪录并接近500亿美元。

华南一银行交易员补充说，正常情况下，9月下旬资金面可能会趋紧。不过从目前隔夜和七天期仅30多个基点(bp)的偏低点差来看，短期内这种影响预期并不强烈，回购利率具体走势还有待观察。

中信证券最新报告认为，由于进口持续疲弱，8月顺差创新高，结合近期人民币升值动能明显加强，预计8月的外汇占款有望温和改善。

今日银行间市场质押式回购总成交金额11,547.88亿元，在上周五的10,876.22亿元基础上再创新高。其中，隔夜品种为7,789.67亿元，较上日的9,075.21亿元有所缩减；不过七天品种的成交量则近倍增至2,470.54亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8267 2.8191 +0.76 7,789.67

七天 3.1564 3.1979 -4.15 2,470.54

14天 3.3957 3.4133 -1.76 763.45

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.2900 4.1250 +116.50 3,099.59

七天 4.3000 3.0200 +128.00 537.54

14天 4.0900 3.0000 +109.00 48.91

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8400 2.9000 -6.00 --

七天 3.2900 3.2100 +8.00 --

14天 3.4100 3.4200 -1.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8160 2.8070 +0.90 --

七天 3.1520 3.1880 -3.60 --

三个月 4.6522 4.6539 -0.17 --