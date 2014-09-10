台湾已公布经济指标--2014/9/10

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 7月 +6.08% 8.61% r 9/23 -- 季调失业率 7月 3.95% 3.97% 9/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 8月 +2.07% +1.76% r 10/7 -- ) 外汇存底(亿美元) 8月底 4,230.66 4,236.61 10/6 -- *商品出口(y/y) 8月 +9.6% +5.8% 10/7 -- *商品进口(y/y) 8月 +14.1% +9.5% 10/7 -- M2货币总计数(y/y) 7月 +5.63% +5.74% 9/25 -- 外销订单(y/y) 7月 +5.7% +10.6% 9/22 -- 经常帐盈余(亿美元) 第二季 +164.7 +154.5 r 11/20 -- 国际收支(亿美元) 第二季 +43.9 +26.2 11/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第二季 +3.74% +3.84% r -- -- 重贴现率(%) 6月26日 1.875% 1.875% 9/25 -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应