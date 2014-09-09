更新版 1-台湾数据：8月进出口年增率均创19个月新高，未来出口表现料不俗

* 台湾8月出口及进口年增率均创19个月高位

* 财政部称官方可能上修全年预估 (新增分析师及官员评论)

路透台北9月9日 - 台湾8月进出口不但双双优于预期，年增率更均创出19个月来新高。分析师认为，这反映大陆与欧美的年底旺季需求来临，未来出口表现应能维持不差的动能。

财政部处长叶满足则表示，主计总处预估全年出口年增率3.21%有机会上修。目前1-8月的出口年增率已达3.4%。

〞出口优于预期反映大陆与欧美的年底旺季需求符合预期，...另外，从台湾7月外销订单中也可以看出8、9月出口表现会不错。〞元大投顾分析师王诚宏说。

凯基投顾分析师蔡耀德则认为，电子产品中的半导体成长如预期强劲，机械也有反弹，这反映了设备投资相关需求上扬，显示了全球下半年的耐久财需求增速。

他并表示，8月出口虽有意外亮丽表现，但1-8月的台湾出口平均年增率为3.4%，凯基预估今年全年台湾出口年增4.5%，目前仍维持这个看法。

台湾财政部周二公布，8月出口金额较上年同期增9.6%，远优于市场预估的成长4.58%；进口则成长14.1%，亦明显优于市场预估的增9.35%。

财政部的新闻稿指出，电子产品市况畅旺，推升8月出口达281亿美元，为历年单月次高(2011年8月以来新高)，当月贸易顺差为41.1亿美元；累计1-8月出口较上年同期增3.4%，进口亦增3.6%，贸易情势益趋稳健。

财政部指出，全球景气朝正向发展，行动装置推陈出新、物联网商机可期，加以中国大陆十一长假及欧美年底采购旺季备货需求，有助延续出口动能，惟中国大陆推动产业供应链在地化及国际产业竞争加剧等，仍制约部分成长力道。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

8月年变动率(%) 7月年变动率(%)

整体出口金额 +9.6 +5.8

--中国(含香港) +8.7 +6.5

--美国 +4.9 +2.4

--欧洲 +13.5 +8.9

--日本 +17.8 -1.9

以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：

出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)

2014年

8月 +9.6 +14.1 +41.1

7月 +5.8 +9.5 +26.1

6月 +1.2 +7.5 +18.9

5月 +1.4 -2.3 +52.9

4月 +6.2 +5.8 +25.3

3月 +2.0 +7.5 +19.5

2月 +7.9 +4.9 +15.7

1月 -5.3 -15.2 +29.7

2013年

12月 +1.2r +10.1 +22.1r

11月 +3.4r -0.5 +43.5r

10月 +0.7r -2.9r +41.1r

9月 -7.0 -0.7 +23.4r

8月 +3.6 -1.2 +45.8r

7月 +1.6 -7.7r +32.2r

6月 +8.7r +6.8 +32.6r

5月 +0.7r -8.0 +44.0r

4月 -1.9 -8.2 +22.7

3月 +3.2r +0.2 +32.0

2月 -15.8 -8.5 +9.2

1月 +21.6r +22.2r +5.1r

注：r为修正值。(完)

参看台湾进出口数据新闻，请点选