英国金融：8月末养老金缺口估计升至1,706亿英镑--PPF

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
路透伦敦9月9日 - 英国养老金保护基金(PPF)公布的最新数据，截至8月末英国民间部门养老金缺口估计值升至1,706亿英镑(2,745亿美元)，上个月为1,227亿英镑。
监管机构PPF称，PPF指数跟踪的6,150份养老金总资产为1.2万亿(兆)英镑，总支付义务为1.38万亿英镑，其中4,601份养老金有缺口。
PPF成立于2005年，在企业破产时会接管英国确定给付的养老金基金。(完)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。