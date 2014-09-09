英国金融：8月末养老金缺口估计升至1,706亿英镑--PPF

路透伦敦9月9日 - 英国养老金保护基金(PPF)公布的最新数据，截至8月末英国民间部门养老金缺口估计值升至1,706亿英镑(2,745亿美元)，上个月为1,227亿英镑。

监管机构PPF称，PPF指数跟踪的6,150份养老金总资产为1.2万亿(兆)英镑，总支付义务为1.38万亿英镑，其中4,601份养老金有缺口。