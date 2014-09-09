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债券 | 2014年 9月 9日 星期二 17:21 BJT

英国金融：8月末养老金缺口估计升至1,706亿英镑--PPF

路透伦敦9月9日 - 英国养老金保护基金(PPF)公布的最新数据，截至8月末英国民间部门养老金缺口估计值升至1,706亿英镑(2,745亿美元)，上个月为1,227亿英镑。

监管机构PPF称，PPF指数跟踪的6,150份养老金总资产为1.2万亿(兆)英镑，总支付义务为1.38万亿英镑，其中4,601份养老金有缺口。

PPF成立于2005年，在企业破产时会接管英国确定给付的养老金基金。(完)
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