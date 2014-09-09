欧洲金融：德国财长称ECB振兴欧元区经济已用尽办法

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
路透柏林9月9日 - 德国财政部长朔伊布勒周二称，欧洲央行(ECB)正在尽力帮助低迷的欧元区经济，但基本已经用尽办法。
“让欧洲央行来为增长和就业负责也没用--你从目前进展就可以看出，央行正尽力而为，但基本已经用尽了办法，”他对德国下议院表示。
“低成本资金也不能推动增长--否则我们现在就没有问题了，”他表示。
上周，欧洲央行降息至纪录低位，并出台新计划为欧元区经济注入资金。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。