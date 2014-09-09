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债券 | 2014年 9月 9日 星期二 17:24 BJT

欧洲金融：德国财长称ECB振兴欧元区经济已用尽办法

路透柏林9月9日 - 德国财政部长朔伊布勒周二称，欧洲央行(ECB)正在尽力帮助低迷的欧元区经济，但基本已经用尽办法。

“让欧洲央行来为增长和就业负责也没用--你从目前进展就可以看出，央行正尽力而为，但基本已经用尽了办法，”他对德国下议院表示。

“低成本资金也不能推动增长--否则我们现在就没有问题了，”他表示。

上周，欧洲央行降息至纪录低位，并出台新计划为欧元区经济注入资金。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
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