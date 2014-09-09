基金产业：投资人8月押注能源及农产品上市交易产品--贝莱德

能源类ETP吸引到1.07亿美元资金，主要投向美国上市产品，这类产品资金流入7,800万美元。原油价格8月下跌，因供应富足，但投资者的举动被视为在对冲供应遇阻的风险。

“我们发现过去八周资金流向黄金和石油类ETP，尽管黄金和油市价格疲软，”Gambarini在谈及ETF Securities平台上的ETP时表示。“由于担心乌克兰和中东局势恶化，大家都在提升投资组合中的对冲部位。”

贝莱德称，欧洲和美国投资者再次对黄金持不同立场，欧洲上市ETP流入8,750万美元，美国上市ETP则流出3.238亿美元。

贝莱德旗下iShare的ETP研究EMEA主管Ursula Marchioni指出，美元走强促使资金撤出美国上市黄金ETP，俄罗斯和乌克兰的紧张局势也推动了欧洲的避险交易。(完) (编译/审校 张明钧/李爽/杜明霞)