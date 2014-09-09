基金产业：投资人8月押注能源及农产品上市交易产品--贝莱德

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因玉米下挫和巴西雷亚尔走低
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约周三连续第二日下跌，受累于玉米价格下挫的外溢效应，以及巴西农户卖盘增加的前景。
能源类ETP吸引到1.07亿美元资金，主要投向美国上市产品，这类产品资金流入7,800万美元。原油价格8月下跌，因供应富足，但投资者的举动被视为在对冲供应遇阻的风险。
“我们发现过去八周资金流向黄金和石油类ETP，尽管黄金和油市价格疲软，”Gambarini在谈及ETF Securities平台上的ETP时表示。“由于担心乌克兰和中东局势恶化，大家都在提升投资组合中的对冲部位。”
贝莱德称，欧洲和美国投资者再次对黄金持不同立场，欧洲上市ETP流入8,750万美元，美国上市ETP则流出3.238亿美元。
贝莱德旗下iShare的ETP研究EMEA主管Ursula Marchioni指出，美元走强促使资金撤出美国上市黄金ETP，俄罗斯和乌克兰的紧张局势也推动了欧洲的避险交易。(完) (编译/审校 张明钧/李爽/杜明霞)
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约周三连续第二日下跌，受累于玉米价格下挫的外溢效应，以及巴西农户卖盘增加的前景。
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周三收跌5美分，报每蒲式耳3.66-3/4美元，分析师表示，因预报显示中西部大豆种植天气改善，且有消息称，白宫正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收 低，在开盘上涨后回落，因玉米和大豆下跌，交易商说。 交投最活跃的CBOT-7月小麦 收跌1/2美分，收报每蒲式耳4.26-1 /2美元。 市场预计，周四早美国农业部报告将显示，上周出口销售美国小麦30 -50万吨，和之前一周一致。 今日CBOT小麦期货预估成交量为167,755口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)