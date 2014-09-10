修正-中国个股：浦发年内拟发行150亿优先股，计划降低公司业务的营收占比

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(更正：内文第二段人名应为“朱玉辰”，非“朱雨辰”)
路透上海9月9日 - 上海浦东发展银行 行长朱玉辰周二表示，该行优先股发行方案已经获得银监会批准，拟年内先行完成150亿元人民币的发行，另外拟将营收中的公司业务占比从现行的70%降低到60%，同时提升零售和资金业务的占比。
朱玉辰是在上海证券交易所的浦发银行业绩说明会做出如是表示的。具体而言，目前浦发银行的公司、零售及资金三大业务板块的营收占比分别约为70%，15%和15%，而根据优化业务结构的“三脚凳”发展计划，后两者将在未来分别提升到20%。
浦发银行此前在银行系中第一家公布了优先股的发行方案，拟募集资金300亿元，不过根据最新安排，年内将只有150亿元拟完成发行。
另外，关于收购上海国际信托的进展，朱玉辰透露，目前尚待国务院批准，会在上海国资改革的统筹安排下有序进行。除了信托业务，浦发银行还收购了一家香港的小型投行南亚投资管理公司，待交割完成后也将改造成其投行板块浦银国际。
浦发银行管理层介绍，在浦发银行的五大业务板块中，投行业务与金融市场业务将继续扮演重要角色，未来特色业务将包括并购贷款，银团贷款，债券业务以及绿色信贷等。
上海证交所自上周一起，组织沪市14家上市商业银行连续举行业绩说明会，每一个交易日会有一家上市银行高层回答分析师和投资者提问。（完） (发稿 徐永 审校 黄凯)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应