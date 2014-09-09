欧洲汇市：英镑走势艰难，苏格兰公投忧虑压倒数据利好影响

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因玉米下挫和巴西雷亚尔走低
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约周三连续第二日下跌，受累于玉米价格下挫的外溢效应，以及巴西农户卖盘增加的前景。
“苏格兰脱离英国，会造成相当大的不确定性，因为之后要怎么做没有任何计划而且...不确定性就是金融市场信心的大敌，”伦敦法国兴业银行宏观策略师Kit Juckes表示。
英镑是苏格兰独立公投议题的焦点。苏格兰独立派领导人萨尔蒙德(Alex Salmond)表示，苏格兰将使用英镑，但英国政党目前为止排除此一可能。
英镑/美元 周二持平于1.6106美元，在亚洲时段触及10个月新低1.6065美元，较八周之前下跌将近0.11美元，或逾6%。
英镑/欧元 小涨0.1%，至0.80英镑，周一下跌逾0.9%。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦/陈宗琦；审校 蔡美珍)
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约周三连续第二日下跌，受累于玉米价格下挫的外溢效应，以及巴西农户卖盘增加的前景。
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周三收跌5美分，报每蒲式耳3.66-3/4美元，分析师表示，因预报显示中西部大豆种植天气改善，且有消息称，白宫正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收 低，在开盘上涨后回落，因玉米和大豆下跌，交易商说。 交投最活跃的CBOT-7月小麦 收跌1/2美分，收报每蒲式耳4.26-1 /2美元。 市场预计，周四早美国农业部报告将显示，上周出口销售美国小麦30 -50万吨，和之前一周一致。 今日CBOT小麦期货预估成交量为167,755口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)