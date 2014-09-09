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市场报道 | 2014年 9月 9日 星期二 18:12 BJT

欧洲汇市：英镑走势艰难，苏格兰公投忧虑压倒数据利好影响

“苏格兰脱离英国，会造成相当大的不确定性，因为之后要怎么做没有任何计划而且...不确定性就是金融市场信心的大敌，”伦敦法国兴业银行宏观策略师Kit Juckes表示。

英镑是苏格兰独立公投议题的焦点。苏格兰独立派领导人萨尔蒙德(Alex Salmond)表示，苏格兰将使用英镑，但英国政党目前为止排除此一可能。

英镑/美元 周二持平于1.6106美元，在亚洲时段触及10个月新低1.6065美元，较八周之前下跌将近0.11美元，或逾6%。

英镑/欧元 小涨0.1%，至0.80英镑，周一下跌逾0.9%。(完)

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