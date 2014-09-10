重温稿-台湾货币市场：短率尚属平稳，拆款利率高位料本周持平

* 拆款市场仍钱多好拿

* 拆款及短票利率高位稳定

* 下周起料变化较大 (更新拆款数据及存单细节)

记者 林妙容

路透台北9月9日 - 台湾银行间短率周二稳定在当前区间，高位利率暂时持平至微扬。银行人士表示，中秋节过后银行持续调整假期间累积四天的积数，资金分配稍有不均，但市场整体资金供应充裕，有需求的金融机构拿钱不难。

资金调度人士指出，上周五节前最后一个交易日午后，一周至两周拆款利率高位走高至0.44-0.45%，主要是较小型的票券商愿意以稍高的拆款利率锁定逼近月底的资金，加上大型行库近来的资金供应不如以往，增加市场对季底利率走升预期，也带动月内利率随之走高。

〞拆款利率高位有机会慢慢缓上，下周起波动可能较大。〞一本地银行资金调度人士说。

资金调度人士指出，大型行库受到近来国际板债券发行的资金吸纳效果影响，对台币货币市场的资金供应缓步减少，令市场高度对月底/季底效应保持警戒。但时序尚在月初，尽管有闲置资金的银行较有议价空间，但缺钱的金融机构也不愿见到利率一路走高，双方有些拉锯。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，和上日相同；今日区间暂落在0.295-0.420%，上日亦同；一周拆款利率区间暂在0.380-0.430%，上日为0.380-0.440%。两周拆款利率区间则暂在0.420-0.450%，上日在0.385-0.440%。

**短票利率暂时持平**

短票市场方面，票券交易商表示，龙头银行今日将跨月短票的买入利率高开，但票券商不愿承作，以民间法人及较便宜的行库资金支应，缺口尚能弥平，暂时维持高位利率持平上日。

不过交易商指出，大型行库引导市场利率走高的做法渐成常态，票券商致力和往来银行维持良好关系，双方在利率议价上尚有空间，但随着季底逐步逼近，将观察银行的资金供应态度是否更加保守。

〞现在就很挣扎，银行开的利率太高不想做，但又怕到了季底资金成本更高。〞一位大型票券商交易员说。

今日与银行承作的跨月自保短票利率主要成交在0.60%-0.62%，和上日相同。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率略为走低至0.598%，前一日在0.604%，主要因投信基金的利率仍低于0.60%。

台湾央行周二公布，共发行6,242.5亿台币存单。与今日存单到期金额6,102.5亿相较，存单发行余额增140亿。

本周央行存单到期总额为1兆(万亿)1,449.6亿台币，其他交易日落点分别为周三2,243亿、周四2,289.3亿及周五814.8亿。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为308亿台币，累积超额准备为338亿台币、加计前期1%的超额准备为943亿台币。

**债券附买回利率平稳**

债券市场附买回(RP)利率大致平稳。交易商指出，中秋节后首个交易日资金回笼，投信涌进申购款，令市场资金充裕，较节前资金稍少的情势改善不少。

交易员指出，中秋节过后资金情势回复平稳宽松，不仅投信资金转为充裕，寿险业者也转为小多。部分票券商也表示，维持短期内不收新钱的作法，市场的资金需求并不算太高。

〞投信有申购款进来，有几家来找券，〞一位大型证券商交易员说。他们也说，银行端的资金也相当充裕，若要续做并无太大困难，资金情势平稳。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，同上日；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%，也同上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交也在0.53-0.55%，同上日区间。票券商的极短天期利率回到先前的0.46-0.48%。