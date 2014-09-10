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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 17:12 BJT

台湾债市：103/13期十年公债中，银行业卖超2.0亿台币

路透台北9月10日 - 台湾柜台买卖中心周三公
布，债券等殖成交系统中，五年公债103/10A0311
0=TWO和10年公债103/13 交易资料如
下：(单位：亿台币)

    五年公债103/10期：
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      4.00     15.00       -11.00
     票券业      0.50      4.00        -3.50
     证券业     16.50      2.00       +14.50
    十年公债103/13期：
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     21.50     23.50        -2.00
     证券业     16.00     14.00        +2.00
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