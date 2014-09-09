更新版 1-台湾央行：放宽台资银行海外分行可申请台币NDF业务，有助活络其业务

* 即日起开放台资银行申请海外分行NDF业务

* 有助活络海外分行增加竞争力 (新增官员及市场人士评论)

路透台北9月9日 - 台湾央行称，即日起放宽台资银行海外分行可申请对境内外法人、海外金融机构、台资银行海外分行及总行办理台币无本金交割新台币远期外汇业务(NDF)业务。市场认为，这不但有助银行海外分行业务范围，提升国际竞争力，更是近年外汇市场的一大开放。

台湾央行自10余年前无预警的关闭台币NDF市场。其后台湾寿险业者每年有高额的资金赴海外投资，这产生了极大的避险需求。目前寿险业者多藉由外资银行的海外分行承做台币NDF，以做为汇率避险的主要管道之一。

一位不愿具名的外汇交易主管指出，央行对境内外法人开放NDF业务，可望活络海外分行的业务。而以目前央行的管理来看，倾向以银行内部控管做为初步的管控措施。

台湾央行在新闻稿中也指出，台资银行海外分行办理本项业务时，总行也应审慎制定台币NDF控管措施，并落实客户权益保障及银行风险管理。

另外，台湾央行也表示，台湾的企业从事衍生性金融商品交易宜以避险为目的，加强风险控管，以避免承担不必要之风险及可能遭受之损失。

不过也有一位外商银行交易员认为，若以区域货币的角度来看，目前台湾寿险业对NDF的需求通常是特定那几家，这些年由于台币现汇市场的平静如一滩死水，市场的交易也冷清不少。而未来这部分业务的竞争应会白热化，银行能有多少好处还很难说。

〞市场的饼不就这么大? 〞此交易员说。