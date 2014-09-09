马来西亚期市：棕榈油期货下跌，关注马来西亚棕榈油库存和产出数据

路透新加坡9月9日 - 周二马来西亚棕榈油期货下跌，因上日市场触及近三周最高后暂作调整，投资者关注马来西亚棕榈油库存和产出数据，以寻价格走势走向线索。

美国豆油价格下跌也令棕榈油承压。

指标11月棕榈油期约 下跌0.5%或11马币(林吉特)，结算价报每吨2,034马币(638美元)。周一该期约攀高至每吨2,068马币，创8月21日以来最高。

成交量为49,877口，高于均值的35,000口。

“全球食用油供应增长，这对棕榈油形成空头影响。”吉隆坡一外资经纪公司交易员称。

“上周和本周一价格有所反弹，但市场参与人士希望看到库存数据后才做出下一步举动。”

马来西亚棕榈油局(MPOB)将在周三公布该国8月棕榈油库存、产出和出口数据。