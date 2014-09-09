马来西亚期市：棕榈油期货下跌，关注马来西亚棕榈油库存和产出数据

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透新加坡9月9日 - 周二马来西亚棕榈油期货下跌，因上日市场触及近三周最高后暂作调整，投资者关注马来西亚棕榈油库存和产出数据，以寻价格走势走向线索。
美国豆油价格下跌也令棕榈油承压。
指标11月棕榈油期约 下跌0.5%或11马币(林吉特)，结算价报每吨2,034马币(638美元)。周一该期约攀高至每吨2,068马币，创8月21日以来最高。
成交量为49,877口，高于均值的35,000口。
“全球食用油供应增长，这对棕榈油形成空头影响。”吉隆坡一外资经纪公司交易员称。
“上周和本周一价格有所反弹，但市场参与人士希望看到库存数据后才做出下一步举动。”
马来西亚棕榈油局(MPOB)将在周三公布该国8月棕榈油库存、产出和出口数据。
据路透调查，8月末马来西亚棕榈油库存可能跳升至七个月最高，因天气适合农作物生长带来产出增加，且出口需求疲软。(完)
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
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