国际油市：380CST燃料油升水跳涨至逾七个月高点，因供给吃紧

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透新加坡9月9日 - 亚洲380CST燃料油船货升水周二升至逾七个月高点，交易商称供给相对吃紧导致升水持坚。
路透数据显示，指标380CST燃料油升水每吨涨0.55美元，至较新加坡现货报价每吨升水4.22美元。
摩科瑞买入两批船货，价格为较新加坡现货报价每吨高出5美元，此前三天现货交易均保持沉寂。
9月预期总计有260-280万吨燃料油抵达新加坡，前十天将仅到货790,000吨，约占到30%。
新加坡一交易商说道：“目前来看市场仍缺少高密度燃料油。”
现货交易中成交了两笔。
中石油卖出20,000吨9月24-28日装船的380CST燃料油，买家为摩科瑞，价格为较新加坡现货报价每吨升水5美元。
瑞士贸易商摩科瑞亦买入另一批相同规格和装船日期的船货，价格亦相同，卖家为Phillips 66。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 田建华)
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透纽约/伦敦4月26日 - 洲际交易所(ICE)指标合约原糖期货周三跌至一年低位，交易量为史上最大，因交易员关注2017/18市场年度收成前景改善，自动卖盘指令在每磅16美分之下被触发。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选