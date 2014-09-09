国际油市：380CST燃料油升水跳涨至逾七个月高点，因供给吃紧

路透新加坡9月9日 - 亚洲380CST燃料油船货升水周二升至逾七个月高点，交易商称供给相对吃紧导致升水持坚。

路透数据显示，指标380CST燃料油升水每吨涨0.55美元，至较新加坡现货报价每吨升水4.22美元。

摩科瑞买入两批船货，价格为较新加坡现货报价每吨高出5美元，此前三天现货交易均保持沉寂。

9月预期总计有260-280万吨燃料油抵达新加坡，前十天将仅到货790,000吨，约占到30%。

新加坡一交易商说道：“目前来看市场仍缺少高密度燃料油。”

现货交易中成交了两笔。

中石油卖出20,000吨9月24-28日装船的380CST燃料油，买家为摩科瑞，价格为较新加坡现货报价每吨升水5美元。

瑞士贸易商摩科瑞亦买入另一批相同规格和装船日期的船货，价格亦相同，卖家为Phillips 66。(完)

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