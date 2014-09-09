《综述》中国总理不担心全年经济目标，详解保持定力及有所作为

* 中国总理称今年主要经济目标能够完成

* 8月末M2同比增速12.8%，在控制范围之内

* 坚持结构性调控，推动重点领域改革

* 打消外企对中国反垄断审查的疑虑

作者 沈燕

路透北京9月9日 - 中国是否摆脱经济下行压力？政策取向是否改变？中国总理李克强周二利用夏季达沃斯论坛解疑释惑：今年经济主要预期指标能够完成，坚持定向调控的政策定力同时，在结构性改革方面有所作为。

据中国政府网的直播，他在天津与出席论坛的企业家们对话时称，今年8月末广义货币供应量M2同比增速只有12.8%，在控制范围之内。中国还会继续坚持稳健的货币政策，在稳定总量的同时要进行结构性调控。

李克强表示，虽然7、8月份有一些指标，比如用电量、货运量、贷款供应量出现一些波动并引起世界上的关注，但是依然在合理区间。而政府最关注的就业指标显示，前八个月城镇新增就业已经接近1,000万，接近全年的目标。

“下一步仍然要在保持定力的同时有所作为，那就是坚持区间调控，实施定向调控，实际上这也是结构性调控，根本上讲是靠改革来激发市场活力，同时增加公共产品的有效供给，并且促进实体经济、新兴产业发展。”李克强。

尽管二季度经济数据昭示中国经济基本企稳，但8月份制造业PMI的回落以及降幅持续扩大的进口数据，显示中国内需不足，经济下行压力仍大。由于外热内冷，中国8月贸易顺差再度刷新单月纪录。

对此，李克强提到，中国的进口最近几个月出现负增长，也就意味着出口将来也会受到影响，这是个常识。”中国是希望进出口平衡的，不愿意、更不会刻意去追求贸易顺差。“

他再次重申过多的外汇储备对中国可以说是一种负担。中国将继续扩大对外开放，包括放宽服务业准入、一般制造业进入等等。

他介绍，中国正在探索推进准入前国民待遇和负面清单管理模式，这对中国是一个新事物，需要一定的时间。同时还推进了财税体制改革，为服务业等新兴产业减税，给小微企业让利，这都有具体的政策措施。

同时还深化金融体制改革，推进了利率和汇率的市场化，并放宽金融市场准入。下一步会继续在这些重点领域进行推进，财税、金融、国企、开放型经济的发展，都需要靠改革来推动。

**详解‘微刺激’货币政策**

虽然中国一直强调实施稳健的货币政策，但面对中国社会总体负债水平已经从2007年的140%上升到现在的210%以上，已经靠近国际经验风险高发窗口期250-280%，显示中国稳增长保下限仍是下半年的主要任务。学界对上半年稳健偏紧的货币政策宜向稳健偏松的方向转化的呼声渐高。

李克强就指出，中国去年以来一直实施的是稳健的货币政策，没有依靠强刺激来推动经济发展，而是依靠强改革来激发市场活力。

“用一个数据来证明，去年中国广义货币供应量M2增长13.6%，在我们预期目标之内。因为池子里货币已经很多了，我们不可能再依靠增发货币来刺激经济增长。今年8月末，广义货币供应量M2同比增速只有12.8%，在控制范围之内。”

他表示，中国还会继续坚持稳健的货币政策，在稳定总量的同时要进行结构性调控，也就是实行定向调控。把已有的存量货币和增量货币向农业、小微企业、新兴产业、高技术产业倾斜。

与此同时，中国通过结构性改革来推进结构调整，也就是说在运用货币政策的同时要进行金融改革，比如放宽金融市场准入，发展中小银行，民营银行。同时，推进利率汇率市场化，促进多层次资本市场的发展，努力控制和降低企业的杠杆率。

“这些结构性改革的措施持续产生效果以后，对于我们控制总量、防范风险都会有着重要作用，甚至是关键性作用。”李克强称。

**反垄断调查无选择性**

鉴于欧美企业对中国如火如荼的反垄断调查表示关切，李克强明确表态反垄断审查并不针对某类企业，以安抚外商对中国近期加大对反垄断审查的忧虑情绪。

”近一年多来，我们加大简政放权力度，同时加强事中和事后监管，目的是要营造一个给企业松绑、宽松又可以公平竞争的环境。“李克强称，不仅仅有反垄断调查，还加大打击窃取商业秘密、侵犯知识产权、搞坑蒙拐骗、假冒伪劣等行为的力度。

”这些措施绝不是针对某类企业，或者说是有选择性的。据我了解，反垄断调查所涉及到的企业，外国企业只占到10%，这说明并不是针对某个方面企业的。“李克强解释。

中国美国商会上周表示，外资企业日益担心他们正在成为中国监管机构的目标。该商会是最近一个对中国一系列调查表示不满的商业团体。到目前为止，已有至少30家外资企业受到反垄断调查 。

李克强强调，实际上，中国推进的包括反垄断调查在内的事中事后监管是依法、透明、公正进行的。不仅如此，它也是有利于中国扩大开放，就是要让更多的外资、外国产品愿意和敢于进入中国，因为有公平的竞争环境。

他指出，中国开放的大门打开了，而且在不断加大开放的力度，只会希望更多的外资和外国产品进入中国。同时希望发达国家能够放宽对华高技术产品的限制。