欧洲已公布经济指标--2014/9/9

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因玉米下挫和巴西雷亚尔走低
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约周三连续第二日下跌，受累于玉米价格下挫的外溢效应，以及巴西农户卖盘增加的前景。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第二季 +0.8 r +0.8 f +3.2 r 德国 第二季 -0.2 f +0.7 f +0.8 f 法国 第二季 +0.0 p +0.0 f -- 意大利 第二季 -0.2 r -0.1 -0.2 r 消费者物价指数(CPI) 英国 7月 -0.3 p +0.2 f +1.6 p 德国 8月 持平 p +0.3 f +0.8 p 法国(HICP) 7月 -0.4 +0.0 f +0.6 意大利(HICP) 8月 +0.2 p -0.1 -0.1 p 生产者物价指数(PPI) 英国 7月 -0.1 u-p -0.1 u-f -0.1 u-p 德国 7月 -0.1 持平 -0.8 法国 6月 持平 -0.5 +0.5 意大利 6月 +0.1 p -0.1 r -1.6 P 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 4-6月 6.4 6.5 德国 8月 6.7 @ 6.7 @ 法国 第二季 10.2 p 10.1 r 意大利 7月 12.6 @ 12.3 @ 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约周三连续第二日下跌，受累于玉米价格下挫的外溢效应，以及巴西农户卖盘增加的前景。
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周三收跌5美分，报每蒲式耳3.66-3/4美元，分析师表示，因预报显示中西部大豆种植天气改善，且有消息称，白宫正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收 低，在开盘上涨后回落，因玉米和大豆下跌，交易商说。 交投最活跃的CBOT-7月小麦 收跌1/2美分，收报每蒲式耳4.26-1 /2美元。 市场预计，周四早美国农业部报告将显示，上周出口销售美国小麦30 -50万吨，和之前一周一致。 今日CBOT小麦期货预估成交量为167,755口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)