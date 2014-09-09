欧股业绩：汇丰控股第一季税前获利下降19%，但优于分析师预估
路透香港5月4日 - 汇丰控股周四公布第一季获利下降19%，因该行在重组后努力恢复营收。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透伦敦9月9日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：再度承压。近期周线收在1.3020/00美元的关键支撑位下方。我们预计欧元/美元将下看2013年7月低点1.2755美元和2012年11月低位1.2661美元。较长期的目标仍是200月移动均线1.2208美元。
美元/日圆：已经突破105.45/50日圆的2014年高点和(2007年高位下跌走势的)61.8%回档位。该位置是强力阻力位，市场将上看200月移动均线106.47。需要看到美元/日圆收在该点上方(最好是以周线形式)，才可确认下一波走势是上涨。只要美元/日圆仍在8月22日低点103.50上方交投，我们仍维持多头观点。
澳元/美元：跌向0.9246/39美元，该位置有可能守住初道测试，但考虑到我们看多美元，未来澳元/美元还将下跌。一旦8月低点0.9240/39美元被突破，需关注200日移动均线0.9183美元。此外，还应关注临近的55周移动均线0.9220美元和32.8%费波纳奇回档技术位0.9182美元。5月低位在0.9210美元。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2885 1.2896 -0.09 -6.26 1.3745
美元/日圆 106.22 106.02 +0.19 +0.87 105.30
欧元/日圆 136.87 136.67 +0.15 -5.37 144.63
美元/瑞郎 0.9357 0.9352 +0.05 +4.81 0.8928
英镑/美元 1.6119 1.6104 +0.09 -2.64 1.6556
美元/加元 1.0982 1.0973 +0.08 +3.41 1.0620
澳元/美元 0.9273 0.9278 -0.05 +4.04 0.8913
新西兰元/美元 0.8269 0.8269 +0.00 +0.77 0.8206
欧元/瑞郎 1.2058 1.2061 -0.02 -1.74 1.2271
欧元/英镑 0.7994 0.8004 -0.12 -3.65 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1583 9.1735 -0.17 +3.51 8.8474
美元/挪威克朗 6.3353 6.3300 +0.08 +4.43 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华; 审校)
路透香港5月4日 - 汇丰控股周四公布第一季获利下降19%，因该行在重组后努力恢复营收。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透台北5月4日 - 台湾股市周四持平，之前连续八个交易日上涨。美国股市表现不佳后，海外市场纷纷随之走低。 0452 GMT，台湾加权股价指数持平于9,958.39点，周三收涨0.1%，为连续第八个交易日上涨。 电子类指数最多涨0.4%，金融保险类指数近持平。 交投活络个股包括群创光电涨幅最高达3.2%，但英业达跌幅达0.6%。(完) (编译 王颖/张若琪 审校 白云)
* 美元兑日圆触及六周高位，随后缩减涨幅 * 美联储在政策声明称首季经济成长放缓可能是暂时性的 * 澳元触及近四个月低位 路透新加坡5月4日 - 美元兑日圆周四触及六周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)淡化了首季经济增长疲弱的影响，市场认为这预示6月仍然可能升息。 美联储周三维持利率不变，并在声明中强调就业市场强劲。这表明美联储今年仍将再升息两次。 美联储表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀已“接近”美联储的目标水准。 美元兑日圆 周四早些时候涨至112.89，为逾六周来的最高水位，后来则回吐涨幅，最新交投在112.76，几近持平于周三美国尾盘水平。 巴克莱驻新加坡的亚洲宏观策略主管Mitul Kotecha称，美联储保持6月加息的大门“敞开”，令美元受益。 “风险是，鉴于近期的数据表现，这听起来可能略有些温和，而情况肯定并非如此，”他补充说。 周三公布的民间就业数据显示，美国企业招聘速度4月放缓，但仍然