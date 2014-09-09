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亚洲 | 2014年 9月 9日 星期二 19:17 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦9月9日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：再度承压。近期周线收在1.3020/00美元的关键支撑位下方。我们预计欧元/美元将下看2013年7月低点1.2755美元和2012年11月低位1.2661美元。较长期的目标仍是200月移动均线1.2208美元。

美元/日圆：已经突破105.45/50日圆的2014年高点和(2007年高位下跌走势的)61.8%回档位。该位置是强力阻力位，市场将上看200月移动均线106.47。需要看到美元/日圆收在该点上方(最好是以周线形式)，才可确认下一波走势是上涨。只要美元/日圆仍在8月22日低点103.50上方交投，我们仍维持多头观点。

澳元/美元：跌向0.9246/39美元，该位置有可能守住初道测试，但考虑到我们看多美元，未来澳元/美元还将下跌。一旦8月低点0.9240/39美元被突破，需关注200日移动均线0.9183美元。此外，还应关注临近的55周移动均线0.9220美元和32.8%费波纳奇回档技术位0.9182美元。5月低位在0.9210美元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2885 1.2896 -0.09 -6.26 1.3745

美元/日圆 106.22 106.02 +0.19 +0.87 105.30

欧元/日圆 136.87 136.67 +0.15 -5.37 144.63

美元/瑞郎 0.9357 0.9352 +0.05 +4.81 0.8928

英镑/美元 1.6119 1.6104 +0.09 -2.64 1.6556

美元/加元 1.0982 1.0973 +0.08 +3.41 1.0620

澳元/美元 0.9273 0.9278 -0.05 +4.04 0.8913

新西兰元/美元 0.8269 0.8269 +0.00 +0.77 0.8206

欧元/瑞郎 1.2058 1.2061 -0.02 -1.74 1.2271

欧元/英镑 0.7994 0.8004 -0.12 -3.65 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1583 9.1735 -0.17 +3.51 8.8474

美元/挪威克朗 6.3353 6.3300 +0.08 +4.43 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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