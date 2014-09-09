国际油市：亚洲航煤裂解价差下跌，但印尼需求提供支持

路透新加坡9月9日 - 亚洲航煤裂解价差周二下滑，但跌幅有限，交易商称因穆斯林朝觐季节之前，印尼方面的现货买盘增多。

路透数据显示，10月航煤裂解价差下跌0.11美元，每桶较迪拜原油上涨15.41美元。

交易员称，印尼Pertamina可能在现货市场寻求更多航煤，近期该公司曾发出标购，寻求购买船期为10月的48万桶航煤。

一位熟悉情况的消息人士表示，除了印尼两家精炼厂在9月和10月分别维护之外，该国航煤需求预计将在朝觐季节前增加。

台湾台塑石化近期标售柴油和航煤的更多细节也浮出水面。

交易商表示，台塑石化售出三艘中等型号的船货，包括运至出光兴产、Kairos Trading和一家未具名的香港新公司的500-ppm柴油，每桶价格较新加坡报价贴水0.75-0.80美元之间。

交易商还称，台塑石化还向BP售出10-ppm的柴油船货，每桶较新加坡报价贴水0.25美元。此外，台塑石化也向中国航油、中国石油化工股份有限公司和壳牌售出三支航煤船货，价格分别为每桶较新加坡报价升水0.25美元、升水0.05美元和贴水0.05美元。

BP从壳牌买入15万桶含硫量10ppm的柴油，船期为9月24-28日，每桶较9月24-30日新加坡报价升水0.90美元。(完)

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