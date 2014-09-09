版本:
中国
市场报道 | 2014年 9月 9日 星期二 20:19 BJT

美国热股：Fuelcell Energy盘前大跌近10%，三季度亏损同比拉大

路透9月9日 - Fuelcell Energy 第三季归属普通股东的亏损从上年同期的640万美元提高到了780万美元，受累于运营成本上涨。该公司营收大跌近20%至4,320万美元。

Fuelcell Energy周二盘前大跌9.74%，周一时收在2.67美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐