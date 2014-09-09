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市场报道 | 2014年 9月 9日 星期二 21:39 BJT

美国热股：摩根士丹利下跌，MBS诉讼案将以9,500万美元代价达成和解

路透9月9日 - 摩根士丹利 已达成协议，将支付9,500万美元，解决一宗指控该银行在2008年金融危机前，误导投资者购买抵押支持证券(MBS)的诉讼。

摩根士丹利周二盘初下跌1.55%，报34.33美元。(完)
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