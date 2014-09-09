东南亚股市：多数下滑，菲律宾、越南因获利了结收低

路透数据显示，菲律宾和越南股市周二下跌后，相对强弱指标已经低于70，不再处于超买区域。

海外投资者净卖出1,230亿印尼卢比(1,045万美元)的股票，印尼股市下跌0.94%，周一曾实现一个月内第二度创纪录收盘位。

新加坡股市 因银行业类股上涨，表现超出其他东南亚国家股市。

尽管新加坡股票的估值在东南亚地区最低，但表现一直落后。

今年初以来，新加坡股市上涨了5.54%，远低于越南股市同期的24.23%涨幅，菲律宾股市的23.16%涨幅。

新加坡股市的市盈率仅为14.02，是菲律宾股市市盈率达到21.55%。

泰国 和马来西亚股市 陷入窄幅区间，成交量亦不高。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 445.77 -3.16 -0.70 +14.78 388.37

新加坡 3342.96 7.77 +0.23 +5.54 3167.43

马来西亚 1874.12 3.03 +0.16 +0.38 1866.96

泰国 1583.18 -1.59 -0.10 +21.90 1298.71

印尼 5197.12 -49.36 -0.94 +21.59 4274.18

菲律宾 7253.67 -61.27 -0.84 +23.16 5889.83

越南 626.92 -12.93 -2.02 +24.23 504.63

(完)

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