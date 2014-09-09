东南亚股市：多数下滑，菲律宾、越南因获利了结收低

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透数据显示，菲律宾和越南股市周二下跌后，相对强弱指标已经低于70，不再处于超买区域。
海外投资者净卖出1,230亿印尼卢比(1,045万美元)的股票，印尼股市下跌0.94%，周一曾实现一个月内第二度创纪录收盘位。
新加坡股市 因银行业类股上涨，表现超出其他东南亚国家股市。
尽管新加坡股票的估值在东南亚地区最低，但表现一直落后。
今年初以来，新加坡股市上涨了5.54%，远低于越南股市同期的24.23%涨幅，菲律宾股市的23.16%涨幅。
新加坡股市的市盈率仅为14.02，是菲律宾股市市盈率达到21.55%。
泰国 和马来西亚股市 陷入窄幅区间，成交量亦不高。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 445.77 -3.16 -0.70 +14.78 388.37
新加坡 3342.96 7.77 +0.23 +5.54 3167.43
马来西亚 1874.12 3.03 +0.16 +0.38 1866.96
泰国 1583.18 -1.59 -0.10 +21.90 1298.71
印尼 5197.12 -49.36 -0.94 +21.59 4274.18
菲律宾 7253.67 -61.27 -0.84 +23.16 5889.83
越南 626.92 -12.93 -2.02 +24.23 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 洪曦; 审校 田建华)
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