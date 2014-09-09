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市场报道 | 2014年 9月 9日 星期二 21:42 BJT

美国股市：开低，继续温和走势

路透纽约9月9日 - 美国股市周二开低，在此前一波涨势令标准普尔500指数重返纪录高点后，投资者目前鲜有诱因再度追高。

道琼工业指数 跌61.75点或0.36%，报17,049.67,标准普尔500指数 下滑5.27点或0.26%，报1,996.27，Nasdaq综合股价指数 跌9.98点或0.22%，报4,582.31。(完)
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