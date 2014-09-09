表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.005%，投标倍数为4.73

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
路透华盛顿9月9日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.005 中值 0.000 低值 0.000 投资 0.005
价格/得标 价格 99.999611 高值得标比率 13.53% 投标倍数 4.73 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,406,000 总投标 165,393,948,000 竞争性投标得标 34,768,602,400 非竞争性投标得标 231,803,600 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/09/11 到期日 2014/10/09 CUSIP码 912796DZ9
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(编译 母红; 审校 李军)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。