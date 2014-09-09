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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 01:09 BJT

表格：美国财政部标售三年期公债得标利率为1.066%，投标倍数为3.17

路透华盛顿9月9日 - 美国财政部称，其三年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 1.066 中值 1.035 低值 0.950

价格 99.805642 高值得标比率 20.66% 投标倍数 3.17 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 27,000,004,100 总投标 85,625,704,100 竞争性投标得标 26,834,400,000 非竞争性投标得标 65,604,100 FED附加 　 0 一级交易商投标 64,879,000,000 一级交易商得标 12,511,640,000 直接投标 9,293,000,000 直接得标 5,438,000,000 间接投标 11,288,100,000 间接得标 　8,884,760,000 发行细节 发行日 2014/09/15 到期日 2017/09/15 CUSIP码 912828D98 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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