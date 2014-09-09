欧洲汇市：英镑走势艰难，因苏格兰独立公投的不确定性盖过卡尼的升息言论

* 英镑保持在亚洲交易时段触及的约十个月低位附近

* 最新民调显示苏格兰独立公投的支持和反对者人数很接近

* 英国央行总裁称可能在明年春季升息

* 对冲英镑下跌风险的成本触及三年高位

路透伦敦9月9日 - 英镑兑美元周二徘徊在约十个月低点，与此同时，对冲英镑进一步下跌风险的成本升至三年高位，因市场担心苏格兰公投结果支持独立可能造成的影响。

对苏格兰公投的忧虑很大，以至在英国央行总裁卡尼的讲话带动英镑短暂反弹后，投资者选择对卖出英镑。卡尼暗示，英国可能在明年春季升息。 在卡尼讲话前，英国公布的7月工业生产数据好于预期，升幅为六个月来最大。

在正常的交易日，卡尼做上述表述可能会提振英镑。但对苏格兰可能脱离英国的忧虑不断加剧，拖累英镑下挫。

一项TNS调查结果在隔夜时段公布，显示“支持”苏格兰独立的受访者急速增加。苏格兰独立公投将在9月18日举行。

尽管这次民调还是显示“反对”苏格兰独立的受访者人数略多于支持者，不过，上日另一项民调显示，“支持”独立的受访者有51%，反对者有49%，这是支持者在民调中首次占了上风。

在卡尼讲话后，英镑 短暂升至1.6157美元的日内高位，但很快下跌至1.6100美元，成交放量，最新英镑持平，距离亚洲交易时段触及的十个月低位1.6065美元不远。

在期权市场，对冲英镑短线进一步走低风险的成本升至2011年11月以来最高。据路透图表，英镑/美元一个月期隐含波动率 触及10.9%。

欧元兑美元走势艰难，英镑兑欧元 勉力小升0.2%，至0.8025英镑。英镑兑欧元周一下滑约1%。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价