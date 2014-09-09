欧洲汇市：英镑走势艰难，因苏格兰独立公投的不确定性盖过卡尼的升息言论

芝加哥期市：玉米期货收跌，因天气改善和担心NAFTA前景
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周三收跌5美分，报每蒲式耳3.66-3/4美元，分析师表示，因预报显示中西部大豆种植天气改善，且有消息称，白宫正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
* 英镑保持在亚洲交易时段触及的约十个月低位附近
* 最新民调显示苏格兰独立公投的支持和反对者人数很接近
* 英国央行总裁称可能在明年春季升息
* 对冲英镑下跌风险的成本触及三年高位
路透伦敦9月9日 - 英镑兑美元周二徘徊在约十个月低点，与此同时，对冲英镑进一步下跌风险的成本升至三年高位，因市场担心苏格兰公投结果支持独立可能造成的影响。
对苏格兰公投的忧虑很大，以至在英国央行总裁卡尼的讲话带动英镑短暂反弹后，投资者选择对卖出英镑。卡尼暗示，英国可能在明年春季升息。 在卡尼讲话前，英国公布的7月工业生产数据好于预期，升幅为六个月来最大。
在正常的交易日，卡尼做上述表述可能会提振英镑。但对苏格兰可能脱离英国的忧虑不断加剧，拖累英镑下挫。
一项TNS调查结果在隔夜时段公布，显示“支持”苏格兰独立的受访者急速增加。苏格兰独立公投将在9月18日举行。
尽管这次民调还是显示“反对”苏格兰独立的受访者人数略多于支持者，不过，上日另一项民调显示，“支持”独立的受访者有51%，反对者有49%，这是支持者在民调中首次占了上风。
在卡尼讲话后，英镑 短暂升至1.6157美元的日内高位，但很快下跌至1.6100美元，成交放量，最新英镑持平，距离亚洲交易时段触及的十个月低位1.6065美元不远。
在期权市场，对冲英镑短线进一步走低风险的成本升至2011年11月以来最高。据路透图表，英镑/美元一个月期隐含波动率 触及10.9%。
欧元兑美元走势艰难，英镑兑欧元 勉力小升0.2%，至0.8025英镑。英镑兑欧元周一下滑约1%。(完)
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路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周三收跌5美分，报每蒲式耳3.66-3/4美元，分析师表示，因预报显示中西部大豆种植天气改善，且有消息称，白宫正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收 低，在开盘上涨后回落，因玉米和大豆下跌，交易商说。 交投最活跃的CBOT-7月小麦 收跌1/2美分，收报每蒲式耳4.26-1 /2美元。 市场预计，周四早美国农业部报告将显示，上周出口销售美国小麦30 -50万吨，和之前一周一致。 今日CBOT小麦期货预估成交量为167,755口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透4月26日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三在淡静交投中基本收平盘 ，交易商等待从美国政府周度出口销售报告中寻找方向。 “市场静待明日早上公布的销售报告，才作出反应，”Varner Broke rage总裁Rogers Varner说。 美国农业部的周度出口销售数据将在周四发布。 ICE-7月期棉 收涨0.03美分，或0.04%，报每磅79.39美分，盘 中交易区间为78.71-79.74美分，后者为3月16日来最高。 期货市场总成交量增加3,243口，至24,020口。数据显示，前一日未 平仓合约增加2,744口，至247,883口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)