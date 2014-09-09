英国债市：10年期英债收益率触及两周高位，此前卡尼暗示明年春季可能加息

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
路透伦敦9月9日 - 英国公债价格周二短暂触及两周低位，此前英国央行总裁卡尼暗示可能在明年春季加息，但之后英债缩减跌幅。
10年期英债收益率 触及2.529%，此为8月25日来最高水平，之前英国央行总裁卡尼暗示，如果就业市场持续复苏，英国央行可能在明年春季加息。
1556 GMT，10年期英债收益率回落至2.48%，日内持平，因英债价格反弹。
2015年各种短期英镑期货<0#FSS:>全线大幅下跌，暗示市场正消化英国明年升息的机率上升。
10年期英债/德债 收益率差触及147.5个基点低位，此为8月29日来最低。该收益率差最新报148个基点，日内下跌4个基点。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。