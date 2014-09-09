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债券 | 2014年 9月 10日 星期三 00:48 BJT

英国债市：10年期英债收益率触及两周高位，此前卡尼暗示明年春季可能加息

路透伦敦9月9日 - 英国公债价格周二短暂触及两周低位，此前英国央行总裁卡尼暗示可能在明年春季加息，但之后英债缩减跌幅。

10年期英债收益率 触及2.529%，此为8月25日来最高水平，之前英国央行总裁卡尼暗示，如果就业市场持续复苏，英国央行可能在明年春季加息。

1556 GMT，10年期英债收益率回落至2.48%，日内持平，因英债价格反弹。

2015年各种短期英镑期货<0#FSS:>全线大幅下跌，暗示市场正消化英国明年升息的机率上升。

10年期英债/德债 收益率差触及147.5个基点低位，此为8月29日来最低。该收益率差最新报148个基点，日内下跌4个基点。(完)

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