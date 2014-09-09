欧洲股市：连跌第三日，并购臆测带动电信股上升

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
* FTSEurofirst 300指数跌0.4%
* 油股下滑，因美元上涨
路透伦敦9月9日 - 欧洲股市周二连跌第三日，交易诸如原油等以美元计价商品的企业下跌，因投资者认为美国提早升息的机率增加。
旧金山联邦储备银行周一发表的研究报告显示，投资者低估了美联储升息的步伐。报告提振公债收益率，且带动美元兑欧元 升至14个月高位。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低0.4%，报1,385.51点，从周四触及的六年半高位进一步回落，该水平是FTSEurofirst 300指数连续四周上涨触及的峰值。
在旧金山联邦储备银行的报告公布后，原油和其他与经济增长息息相关的商品价格下跌，令大型油股承压，皇家荷兰/壳牌石油集团A股 和B股 分别下跌1%和1.5%。
电信股表现出色，受新的并购臆测提振。
意大利电信公司Telecom Italia 劲扬3%，此前America Movil 称，将与巴西的Oi SA 进行磋商，与Oi SA共同出价收购Telecom Italia的巴西分支。
德国DAX指数 收跌0.49%，报9,710.70点。法国CAC指数 下滑0.5%，报4,452.37点；英国富时100指数 下滑0.08%，报6,829.00点。(完)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。