美国个股：苹果推出两款新iphone，进军大屏幕手机市场

路透加州丘珀蒂诺9月9日 - 苹果周二推出两款新型iPhone，屏幕的尺寸和分辨率均大幅提升，进军目前由宿敌韩国三星电子 主导的大屏手机市场。

此次推出的两款手机分别为4.7英寸的iPhone 6和5.5英寸的iPhone 6 Plus，它们将支持全球超过200家电信营运商的4G LTE网络，其中包括中国的三家营运商。中国目前是苹果营收增长的主要市场。

苹果新款iPhone的售价将为两年合约199美元起，iPhone plus合约价为299美元起。

苹果新款iPhone将从9月19日开始出运，9月12日周五开始预定。

苹果并宣布推出“APPLE PAY”支付服务，新款IPHONE都将支持APPLE PAY服务，并配备“安全元素”晶片。

苹果称将不会储存信用卡信息，APPLE PAY在每次用户支付时都将使用一次性支付数据和安全代码。APPLE PAY的合作商家包括迪士尼、WHOLE FOODS和麦当劳。

苹果之后宣布推出2010年iPad面世以来的首款新产品智能手表。(完)