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债券 | 2014年 9月 10日 星期三 01:30 BJT

南非汇市：兰特兑美元下挫1%，因南非经常帐赤字扩大

路透约翰内斯堡9月9日 - 南非兰特兑美元周二下挫超过1%，至约六个月最低，因南非经常帐赤字扩大幅度大于预期，打击投资者对南非经济的信心。

南非第二季经常帐赤字扩大至相当于GDP的6.2%，因工人争取加薪进行的罢工拖累出口，这为去年第三季录得6.8%以来最差的一季，第一季经常帐赤字相当于GDP的4.5%。

上周路透调查显示，分析师预期南非第二季经常帐赤字扩大至将相当于GDP的5.45%。

兰特兑美元 低见10.9490兰特，为3月底以来最低。在1543 GMT，兰特兑美元报10.9300，较周一纽约收盘价跌1.08%。(完)

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