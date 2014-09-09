南非汇市：兰特兑美元下挫1%，因南非经常帐赤字扩大

路透约翰内斯堡9月9日 - 南非兰特兑美元周二下挫超过1%，至约六个月最低，因南非经常帐赤字扩大幅度大于预期，打击投资者对南非经济的信心。

南非第二季经常帐赤字扩大至相当于GDP的6.2%，因工人争取加薪进行的罢工拖累出口，这为去年第三季录得6.8%以来最差的一季，第一季经常帐赤字相当于GDP的4.5%。