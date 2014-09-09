南非汇市：兰特兑美元下挫1%，因南非经常帐赤字扩大

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
路透约翰内斯堡9月9日 - 南非兰特兑美元周二下挫超过1%，至约六个月最低，因南非经常帐赤字扩大幅度大于预期，打击投资者对南非经济的信心。
南非第二季经常帐赤字扩大至相当于GDP的6.2%，因工人争取加薪进行的罢工拖累出口，这为去年第三季录得6.8%以来最差的一季，第一季经常帐赤字相当于GDP的4.5%。
上周路透调查显示，分析师预期南非第二季经常帐赤字扩大至将相当于GDP的5.45%。
兰特兑美元 低见10.9490兰特，为3月底以来最低。在1543 GMT，兰特兑美元报10.9300，较周一纽约收盘价跌1.08%。(完)
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路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。