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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 03:00 BJT

美国个股：苹果推出库克执掌公司以来首款新产品Apple Watch

路透加州丘珀蒂诺9月9日 - 苹果 在周二的新产品发布会上推出了一款智能手表Apple Watch，称这款可穿戴设备将谱写公司历史的新篇章。

这是首席执行长苹果执行长库克(Tim Cook)执掌公司以来开发并推出的首款新产品。这款可穿戴设备将与iPhone配套使用，具备通信以及追踪用户健康和体能状况等功能。

苹果表示，此款智能手表三个系列，其中包括有运动系列和18K镀金高端系列，售价从349美元起，明年初上市。

这款手表采用防刮蓝宝石表面，配备了"TAPTIC引擎"，有来信息提醒功能。还配备有"SIRI"数字助理功能。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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