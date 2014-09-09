美国个股：苹果推出库克执掌公司以来首款新产品Apple Watch

路透加州丘珀蒂诺9月9日 - 苹果 在周二的新产品发布会上推出了一款智能手表Apple Watch，称这款可穿戴设备将谱写公司历史的新篇章。

这是首席执行长苹果执行长库克(Tim Cook)执掌公司以来开发并推出的首款新产品。这款可穿戴设备将与iPhone配套使用，具备通信以及追踪用户健康和体能状况等功能。

苹果表示，此款智能手表三个系列，其中包括有运动系列和18K镀金高端系列，售价从349美元起，明年初上市。