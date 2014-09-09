纽约期市：ICE原糖期货下跌，因巴西数据显示收割提速

路透纽约/伦敦9月9日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌至逾七个月低位，因行业数据令巴西供应充足的忧虑增强，而可可期货从逾三个月低位反弹。

阿拉比卡咖啡期货下跌，因不确定巴西干旱对作物的影响程度。

ICE-10月原糖期货 稍早跌至14.71美分，此前行业数据巩固了交易商对巴西供应充足的预期。

10月原糖期货 从日内大跌中反弹，因跌至近1月底位后有技术性买盘。该合约收跌0.06美分，或0.4%，收报14.88美分。

行业协会Unica周二称，在8月底，巴西主要的中南蔗糖种植区的糖产量增加至302万吨，因天气良好，令蔗糖压榨活动提速。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖期货 将在周一到期，跌8美元，或1.9%，收报每吨405.60美元，稍早跌至405.20元，此为合约低位，也为近月合约自1月来最低。

ICE-12月可可期货 触及逾三个月低位3,030美元，之后抹去跌幅，收涨8美元，或0.3%，收报每吨3,079美元。

尾盘买入提振价格，14日相对强弱指标从之前的29.4上升至约32，脱离技术性超卖区域。

Liffe-12月可可期货 涨17英镑，或0.9%，报每吨1,995英镑。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 下跌1.85美分，或1%，收报每磅1.926美元。英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-11月罗布斯塔咖啡期货 收跌1美元，或0.05%，报每吨2,068美元。(完)

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