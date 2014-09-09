纽约期市：ICE原糖期货下跌，因巴西数据显示收割提速

芝加哥期市：玉米期货收跌，因天气改善和担心NAFTA前景
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周三收跌5美分，报每蒲式耳3.66-3/4美元，分析师表示，因预报显示中西部大豆种植天气改善，且有消息称，白宫正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透纽约/伦敦9月9日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌至逾七个月低位，因行业数据令巴西供应充足的忧虑增强，而可可期货从逾三个月低位反弹。
阿拉比卡咖啡期货下跌，因不确定巴西干旱对作物的影响程度。
ICE-10月原糖期货 稍早跌至14.71美分，此前行业数据巩固了交易商对巴西供应充足的预期。
10月原糖期货 从日内大跌中反弹，因跌至近1月底位后有技术性买盘。该合约收跌0.06美分，或0.4%，收报14.88美分。
行业协会Unica周二称，在8月底，巴西主要的中南蔗糖种植区的糖产量增加至302万吨，因天气良好，令蔗糖压榨活动提速。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖期货 将在周一到期，跌8美元，或1.9%，收报每吨405.60美元，稍早跌至405.20元，此为合约低位，也为近月合约自1月来最低。
ICE-12月可可期货 触及逾三个月低位3,030美元，之后抹去跌幅，收涨8美元，或0.3%，收报每吨3,079美元。
尾盘买入提振价格，14日相对强弱指标从之前的29.4上升至约32，脱离技术性超卖区域。
Liffe-12月可可期货 涨17英镑，或0.9%，报每吨1,995英镑。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 下跌1.85美分，或1%，收报每磅1.926美元。英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-11月罗布斯塔咖啡期货 收跌1美元，或0.05%，报每吨2,068美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周三收跌5美分，报每蒲式耳3.66-3/4美元，分析师表示，因预报显示中西部大豆种植天气改善，且有消息称，白宫正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收 低，在开盘上涨后回落，因玉米和大豆下跌，交易商说。 交投最活跃的CBOT-7月小麦 收跌1/2美分，收报每蒲式耳4.26-1 /2美元。 市场预计，周四早美国农业部报告将显示，上周出口销售美国小麦30 -50万吨，和之前一周一致。 今日CBOT小麦期货预估成交量为167,755口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透4月26日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三在淡静交投中基本收平盘 ，交易商等待从美国政府周度出口销售报告中寻找方向。 “市场静待明日早上公布的销售报告，才作出反应，”Varner Broke rage总裁Rogers Varner说。 美国农业部的周度出口销售数据将在周四发布。 ICE-7月期棉 收涨0.03美分，或0.04%，报每磅79.39美分，盘 中交易区间为78.71-79.74美分，后者为3月16日来最高。 期货市场总成交量增加3,243口，至24,020口。数据显示，前一日未 平仓合约增加2,744口，至247,883口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)