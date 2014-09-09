芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至四年低位，受累于技术性卖盘

路透芝加哥9月9日 - 美国玉米期货周二下滑1%，至四年低位，交易商称，因玉米生长状况良好相关的技术性卖盘拖累市场下跌，市场原本已预期美国玉米产量将创纪录。

对本周末美国玉米种植带最北部地区可能出现霜冻的忧虑缓解，也令玉米价格受压。玉米连跌第二日。

交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货 跌至合约低位，9月玉米期货收位略高于周四触及的最近期合约低点。各玉米合约均收在所有移动均线以下。周一玉米价格下跌，芝加哥商业交易所集团(CME Group)数据显示当日未平仓合约也减少，暗示投资者结清多头头寸。

美国农业部周一稍晚称，玉米生长优良率继续保持在1994年以来同期的最高水平。市场广泛预计，周四美国政府发布的供需月报将上调美国玉米收成预估，之前预期的产量已是创纪录高位。

12月玉米合约 跌4美分，报3.44-1/4美元。

今日CBOT玉米的预估成交量为144,777口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)