芝加哥期市：CBOT玉米期货跌至四年低位，受累于技术性卖盘

芝加哥期市：玉米期货收跌，因天气改善和担心NAFTA前景
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周三收跌5美分，报每蒲式耳3.66-3/4美元，分析师表示，因预报显示中西部大豆种植天气改善，且有消息称，白宫正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透芝加哥9月9日 - 美国玉米期货周二下滑1%，至四年低位，交易商称，因玉米生长状况良好相关的技术性卖盘拖累市场下跌，市场原本已预期美国玉米产量将创纪录。
对本周末美国玉米种植带最北部地区可能出现霜冻的忧虑缓解，也令玉米价格受压。玉米连跌第二日。
交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货 跌至合约低位，9月玉米期货收位略高于周四触及的最近期合约低点。各玉米合约均收在所有移动均线以下。周一玉米价格下跌，芝加哥商业交易所集团(CME Group)数据显示当日未平仓合约也减少，暗示投资者结清多头头寸。
美国农业部周一稍晚称，玉米生长优良率继续保持在1994年以来同期的最高水平。市场广泛预计，周四美国政府发布的供需月报将上调美国玉米收成预估，之前预期的产量已是创纪录高位。
12月玉米合约 跌4美分，报3.44-1/4美元。
今日CBOT玉米的预估成交量为144,777口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周三收跌5美分，报每蒲式耳3.66-3/4美元，分析师表示，因预报显示中西部大豆种植天气改善，且有消息称，白宫正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收 低，在开盘上涨后回落，因玉米和大豆下跌，交易商说。 交投最活跃的CBOT-7月小麦 收跌1/2美分，收报每蒲式耳4.26-1 /2美元。 市场预计，周四早美国农业部报告将显示，上周出口销售美国小麦30 -50万吨，和之前一周一致。 今日CBOT小麦期货预估成交量为167,755口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透4月26日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三在淡静交投中基本收平盘 ，交易商等待从美国政府周度出口销售报告中寻找方向。 “市场静待明日早上公布的销售报告，才作出反应，”Varner Broke rage总裁Rogers Varner说。 美国农业部的周度出口销售数据将在周四发布。 ICE-7月期棉 收涨0.03美分，或0.04%，报每磅79.39美分，盘 中交易区间为78.71-79.74美分，后者为3月16日来最高。 期货市场总成交量增加3,243口，至24,020口。数据显示，前一日未 平仓合约增加2,744口，至247,883口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)