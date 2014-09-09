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市场报道 | 2014年 9月 10日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货下跌，因技术性卖盘和全球供应不断增加

路透9月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二下跌，多数合约触及合约低位，交易商说，因技术性卖出和预计本周美国政府将上调全球小麦库存预估。

分析师预计，美国农业部将在周四发布的月度供需报告中上调2014/15年美国和全球小麦结转库存预估。

法国农业部将该国2014年软麦产量预估上调至3,750万吨，上月预估为3,730万吨。

在9月1日，印度政府的小麦库存为3,550万吨，较截至本月底的季度官方目标多超过一倍。

美国农业部称，美国春麦收割率为58%，低于五年均值78%，但预计9月余下的时间天气将改善。美国农业部称，美国冬麦播种率为3%。

CBOT报告，9月小麦有50口合约交割。

CBOT-12月小麦期货 结算价报5.27-1/2美元，跌6美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为48,897口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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