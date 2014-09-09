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市场报道 | 2014年 9月 10日 星期三 04:11 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.57%，Nasdaq指数下滑0.87%

路透纽约9月9日 - 美国股市周二下跌，因预期美国升息将较一些投资者预计的更早，导致公债收益率触及一个月高位，且苹果股价下滑。

道琼工业指数 收跌97.55点，或0.57%，至17,013.87点；标准普尔500指数 收低13.10点，或0.65%，至1,988.44点；Nasdaq指数 下滑40.00点，或0.87%，至4,552.29点。(完)
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