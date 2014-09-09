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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 07:58 BJT

日本数据：8月国内企业物价指数同比升3.9%，较前月下滑0.2%--央行

路透东京9月10日 - 日本央行周三公布数据显示，日本8月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期增长3.9%。

市场预估中值为升4.1%；7月时为较上年同期上升4.3%。

整体最终商品物价较上年同期上涨0.4%。

国内最终商品物价则较上年同期下跌0.2%。

下表为初值数据细目，单位为百分比，括号中为分析师预估中值，先前数据可能有所修正：

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8月 7月 6月 8月指数

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年变动率 +3.9 (+4.1) +4.3 +4.5 106.4

月变动率 -0.2 (0.0) +0.4 +0.1

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参看完整表格,请点选以下网址

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(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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