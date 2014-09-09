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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 06:15 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月9日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 45.61 +0.10 +0.22 2407383

搜狐 55.00 -1.02 -1.82 305693

网易 88.16 -0.77 -0.87 316347

百度 221.23 -4.23 -1.88 2284811

台湾

台湾积体电路 21.05 -0.02 -0.09 1472350

联电 2.19 +0.01 +0.46 22297

日月光 6.16 +0.03 +0.49 119672

硅品精密 7.24 -0.13 -1.76 1159899

和信超媒体 0.97 +0.01 +0.89 60973

友达 4.82 -0.01 -0.21 49566

中华电信 30.77 -0.04 -0.13 32293

台湾国际航电 51.71 -1.85 -3.45 5306928

香港

中国移动 64.81 -0.08 -0.12 195307

中国联通 17.69 -0.09 -0.51 57373

中国电信 66.26 -0.35 -0.53 12834

中芯国际 4.72 -0.02 -0.42 1459

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 5

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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(整理 白云)
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