《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月9日

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 45.61 +0.10 +0.22 2407383
搜狐 55.00 -1.02 -1.82 305693
网易 88.16 -0.77 -0.87 316347
百度 221.23 -4.23 -1.88 2284811
台湾
台湾积体电路 21.05 -0.02 -0.09 1472350
联电 2.19 +0.01 +0.46 22297
日月光 6.16 +0.03 +0.49 119672
硅品精密 7.24 -0.13 -1.76 1159899
和信超媒体 0.97 +0.01 +0.89 60973
友达 4.82 -0.01 -0.21 49566
中华电信 30.77 -0.04 -0.13 32293
台湾国际航电 51.71 -1.85 -3.45 5306928
香港
中国移动 64.81 -0.08 -0.12 195307
中国联通 17.69 -0.09 -0.51 57373
中国电信 66.26 -0.35 -0.53 12834
中芯国际 4.72 -0.02 -0.42 1459
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 5
(完)
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(整理 白云)
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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