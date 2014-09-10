表格: 美国7月趸售库存较上月增长0.1%，为去年7月以来最小增幅

更正-欧洲个股：宝马汽车预期今年中国销售成长约10%，全球成长5-5.5%
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
路透9月10日 - 美国商务部周三公布，美国7月趸售库存较前月增长0.1%，为2013年7月以来最小增幅，预估为上升0.5%，6月修正后为增长0.2%，前值为增长0.3%。
企业库存及销售数据如下(经季节调整)： (变动百分比) 7月 6月 前值 14年7月/13年7月
整体库存 0.1 0.2 0.3 7.9
耐久财(耐用品) 0.3 0.6 0.7 8.4
汽车 1.0 -0.2 -0.3 10.9
专业设备 -0.8 0.2 0.3 6.4
电脑设备 -4.0 1.4 1.8 5.0
机械 0.5 0.2 0.3 11.4
非耐久财 持平 -0.4 -0.2 7.0
石油 -3.0 0.7 1.7 -6.8
整体销售 0.7 0.4 0.2 7.5
耐久财 0.4 1.5 1.4 8.0
汽车 -0.2 2.1 2.1 9.3
专业设 -0.6 1.9 1.8 6.3
电脑设备 0.9 0.8 0.5 5.5
机械 0.2 0.9 0.6 13.6
非耐久财 1.0 -0.5 -0.7 7.2
石油 2.6 1.7 1.0 8.9 (以10亿美元计) 7月 6月 前值 13年7月 库存 533.76 533.02 533.49 494.89 耐久财(耐用品) 330.11 329.28 329.45 304.62 汽车 54.77 54.23 54.17 49.41 非耐久财 203.65 203.75 204.04 190.27 (以10亿美元计) 7月 6月 前值 13年7月 销售 458.56 455.17 454.45 426.46 耐久财(耐用品) 210.83 210.01 209.69 195.27 汽车 35.24 35.31 35.31 32.24 非耐久财 247.73 245.16 244.75 231.18
库存/销售比 1.16 1.17 1.17 1.16(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选
(编译 母红; 审校 李军)
路透上海4月19日 - 宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市
路透上海4月19日 - 尽管央行公开市场延续逆回购操作小幅净投放，但中国银行间市场周三资金面进一步吃紧。交易员称，受例行缴税因素扰动，流动性较上日继续收敛，短期限品种供给均较有限，机构轧平头寸仍显不易，质押信用债的非银类机构拆入价格亦小幅攀高。 “比昨天更紧，短的(品种)供给都不太行，还是缴税量大吧，估计得持续到20号，央行逆回购感觉还是不太够。”上海一银行交易员说，不过央行也不愿意投放过多流动性，希望度过缴税周期，资金面会有所好转。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。周二则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿；今日继续进行800亿元逆回购，净投放600亿。 “偏紧，但是只要肯出价，也能借到。我们还没有借齐，主要是不太想拿高价，”北京一券商交易员称，“目前隔夜品种攀升到3.5%以上，如果要找低价的话，还需要再等等看，战线会拉得比较长。” 她指出，主要是缴税周期机构出资心态都比较