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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 22:09 BJT

表格: 美国7月趸售库存较上月增长0.1%，为去年7月以来最小增幅

路透9月10日 - 美国商务部周三公布，美国7月趸售库存较前月增长0.1%，为2013年7月以来最小增幅，预估为上升0.5%，6月修正后为增长0.2%，前值为增长0.3%。

企业库存及销售数据如下(经季节调整)： (变动百分比) 7月 6月 前值 14年7月/13年7月

整体库存 0.1 0.2 0.3 7.9

耐久财(耐用品) 0.3 0.6 0.7 8.4

汽车 1.0 -0.2 -0.3 10.9

专业设备 -0.8 0.2 0.3 6.4

电脑设备 -4.0 1.4 1.8 5.0

机械 0.5 0.2 0.3 11.4

非耐久财 　 持平 -0.4 -0.2 7.0

石油 -3.0 0.7 1.7 -6.8

整体销售 0.7 0.4 0.2 7.5

耐久财 0.4 1.5 1.4 8.0

汽车 -0.2 2.1 2.1 9.3

专业设 -0.6 1.9 1.8 6.3

电脑设备 0.9 0.8 0.5 5.5

机械 0.2 0.9 0.6 13.6

非耐久财 1.0 -0.5 -0.7 7.2

石油 2.6 1.7 1.0 8.9 (以10亿美元计) 7月 6月 前值　　13年7月 库存 533.76 533.02 533.49 494.89 耐久财(耐用品) 330.11 329.28 329.45 304.62 汽车 54.77 54.23 54.17 49.41 非耐久财 203.65 203.75 204.04 190.27 (以10亿美元计) 7月 6月 前值　　13年7月 销售 458.56 455.17 454.45 426.46 耐久财(耐用品) 210.83 210.01 209.69 195.27 汽车 35.24 35.31 35.31 32.24 非耐久财 247.73 245.16 244.75 231.18

库存/销售比 1.16 1.17 1.17 1.16(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 母红; 审校 李军)
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