《日本重要政经日程》--9月10日

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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(除特别说明外，均为GMT时间)
9月9日(二)
2350 - 7月机械订单
2350 - 8月企业物价指数
9月10日(三)
- - 日本央行副总裁岩田规久男在金泽对商界领袖发表讲话
0300 - 石油联盟公布一周原油库存数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 张荻)
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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