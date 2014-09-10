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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 10:12 BJT

日本央行：经济温和复苏趋势不变，消费税上调的影响减缓--副总裁

路透日本金泽9月10日 - 日本央行副总裁岩田规久男周三说：

* QQE(量化与质化的宽松政策)取得了成效

* 日本经济继续呈现趋势性温和复苏，但上调消费税的影响仍存

* 随着就业和收入情况稳步改善，民间消费保持趋势性稳健

* 随着经济持续复苏，就业市场可能持续紧俏

* 出口是日本经济前景的隐忧

* 日圆贬值将提高一些产品的价格但对总体需求构成压力

* 日圆贬值未必能导致通胀

* CPI预计将温和上升，跟随薪资上升的步伐

* 日本经济潜在增长率料在0.5%左右

* 资本支出预计将保持温和增长趋势，因实质利率下跌提振宽松货币政策的效果

* 有必要耐心等待一段时间观察政策效果

* 调查发现人们的通胀预期上升

* 出口复苏推迟，但出口可能将温和复苏 (完)
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