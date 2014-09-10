更正-****美国与加拿大经济指标预测--9月10日-9月17日****

澳新汇市：澳元兑英镑整理沉重跌势，新西兰元更具活力
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
(9月16日的美国资本流动数据公布时间有误，更正为“2000GMT”) 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月8日当周
9月10日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 9月5日当周 -- 352.7
再融资指数 -- 1,415.8
1230 加拿大产能利用率 第二季 82.8% 82.5%
1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 7月 +0.5% +0.3%
趸售销售(较前月) +0.4% +0.2%
9月11日(四)
1230 加拿大新屋价格(较前月) 7月 +0.2% +0.2%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月6日当周 30 30.2
四周均值(万人) -- 30.3
续请失业金人数(万人) 8月30日当周 248 246.4
1800 美国联邦预算(亿美元) 8月 赤字1,300 赤字950
9月12日(五)
1230 美国进口价格(较前月) 8月 -0.9% -0.2%
出口价格(较前月) -0.2% 持平
1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.6% 持平
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.1%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月初值 83.3 82.5
现况指数 100.0 99.8
预期指数 73.0 71.3
1400 美国企业库存(较前月) 7月 +0.4% +0.4%
9月15日当周
9月15日(一)
1230 美国纽约联储制造业指数 9月 15.00 14.69
1315 美国工业生产(较前月) 8月 +0.3% +0.4%
制造业产出(较前月) +0.5% +1.0%
产能利用率 79.3% 79.2%
9月16日(二)
1230 加拿大制造业销售(较前月) 7月 -- +0.6%
1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +1.8% +1.7%
核心最终需求PPI(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) +1.7% +1.6%
2000 美国整体净资本流动(亿美元) 7月 -- 净流出1,535
外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出208
9月17日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 9月12日当周 -- --
再融资指数 -- --
1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 持平 +0.1%
未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.9% +2.0%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.9% +1.9%
1230 美国经常帐(亿美元) 第二季 赤字1,138 赤字1,112
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 9月 56 55
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 8月 -- +0.1%
1800 美国联邦基金利率目标 -- --
量化宽松月度购债规模(亿美元) -- 250 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 许娜；审校 白云)
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市
路透上海4月19日 - 尽管央行公开市场延续逆回购操作小幅净投放，但中国银行间市场周三资金面进一步吃紧。交易员称，受例行缴税因素扰动，流动性较上日继续收敛，短期限品种供给均较有限，机构轧平头寸仍显不易，质押信用债的非银类机构拆入价格亦小幅攀高。 “比昨天更紧，短的(品种)供给都不太行，还是缴税量大吧，估计得持续到20号，央行逆回购感觉还是不太够。”上海一银行交易员说，不过央行也不愿意投放过多流动性，希望度过缴税周期，资金面会有所好转。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。周二则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿；今日继续进行800亿元逆回购，净投放600亿。 “偏紧，但是只要肯出价，也能借到。我们还没有借齐，主要是不太想拿高价，”北京一券商交易员称，“目前隔夜品种攀升到3.5%以上，如果要找低价的话，还需要再等等看，战线会拉得比较长。” 她指出，主要是缴税周期机构出资心态都比较