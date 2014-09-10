更正-《焦点》苹果发布智能手表与大屏iPhone，欲重振创新之王声望

(内文第二段中的产品名称“iWatch”有误，更正为“Apple Watch”)

路透加州丘珀蒂诺9月9日 - 苹果 周二推出一款智能手表、两款屏幕更大的iPhone以及一项移动支付服务。执行长库克(Tim Cook)希望借此重振苹果作为创新之源的声望。

库克接掌苹果以来研发并推出的首款产品Apple Watch，是一款与iPhone连接的可穿戴设备，兼具健康追踪与通讯功能。该款产品售价349美元，将于2015年初上市。

CCS Insight的手机行业资深分析师Ben Wood称，苹果的智能手表将让迄今表现并不出彩的这类产品引起消费者的关注与兴趣。

“对于苹果的竞争对手而言，它将把一项本已处境艰难的业务变成彻头彻尾的噩梦，”Wood表示。

的确，其他智能手表和可穿戴设备生产商一直警惕地盯着苹果的一举一动。苹果不仅颠覆了音乐行业，还将黑莓等曾经风光无限的手机厂商推向破产边缘，旗下产品iPad还导致个人电脑销量一度萎缩，直到最近才有所回升。

苹果在移动设备市场的现有斩获让人艳羡，虽然它并不是最先推出智能手表的公司。索尼 、三星 、LG电子 和高通 等竞争对手都早已推出智能手表，但都不是很成功。

Apple Watch的价格比一些人的预期要高，比最便宜的iPhone 6合约机还要贵50美元。

Bernstein Research的分析师Toni Sacconaghi周二估计，如果苹果智能手表每块卖250美元，公司营收将会因此增加约75亿美元。

新推的苹果智能手表有三种款式，包括运动版和高端18k镀金版。这款智能手表能否赢得追求时尚消费者的青睐或是决定其能否畅销的关键。评论人士对这款手表的第一印象都比较好。

“与其他产品比，感觉它非常薄。我喜欢它优雅的外观，有三种款式可选，还分运动版和豪华版，”时尚博客Refinery29的Angela Tafoya说道。

由于外界期待很高，苹果这次在丘珀蒂诺举办的“特别活动”压力很大。智能手表的推出吸引了比往常更多的人参加活动，现场多为科技业内人士，但也来了许多名人、时尚编辑、甚至医疗保健业的高管。

苹果股价周二收盘基本持平，收低0.37%，报97.99美元。通常重要新品发布前苹果股价会上涨，之后会面临下跌压力。

苹果新品发布前后股价对比图表：link.reuters.com/tah82w

智能手机对比图表：here

蓝宝石生产商图表：link.reuters.com/peh82w

**实现刷手机购物**

苹果原本计划将整个活动进行在线全程直播，并配有中文同声翻译；这在该公司历史上非常罕见。不过实况直播在活动开始半小时后即中断，促使许多用户在Twitter上表达不满。

该公司周二还发布了4.7英寸的iPhone 6和5.5英寸的iPhone 6 Plus。新产品将支持全球超过200家电信运营商，包括中国的三家运营商。中国目前是苹果营收增长的主要市场。

苹果同时推出新的“Apple Pay”移动支付服务，新款iPhone都将配备此服务。“Apple Pay”将于10月在美国开始使用，用户可在商店刷手机购物，而不必使用信用卡或借记卡。

该支付服务的合作伙伴包括迪士尼 、麦当劳 和Whole Foods 。这令苹果能够获得消费者在传统商店消费习惯的数据；目前美国超过90%的零售销售仍是在传统店铺中完成的。

巴克莱资本9月5日报告称，移动支付功能将让苹果获得“美国最大的消费者交易数据库之一”。

新款iPhone将配备“安全元素”芯片(晶片)及近场通讯(近距离无线通，NFC)功能。

网上支付网络公司Dwolla执行长Ben Milne称，Apple Pay的用户体验不错，但他希望听到更多有关苹果将如何处理支付基础设施陈旧问题的信息。

“对于他们希望构建的未来而言，现在的陈旧支付体系并不达标。”

他补充道，考虑到iPhones的使用量，Apple Pay料将得到广泛使用，但苹果必须先要解决支付程序成本高昂的问题，之后才能使这个新功能得到普及。(完)