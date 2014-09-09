更新版 1-英国央行：可能于明年春季开始升息--总裁卡尼

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
卡尼重申了英国央行决策者的观点，即就业市场劳动力闲置程度相当于英国经济产出的1%左右，并预计明年中期之前薪资增幅不会超过通胀率。
“换句话说，就业市场仍存在闲置劳动力，必须得到充分使用，”卡尼并称，最近调整英国经济成长估测不大可能实质性改变此观点。
但卡尼表示，英国央行将不会允许通胀风险越积越大。
“目前的通胀环境是良性的。但如果我们不随着经济扩张而审慎地加息，那么通胀将不会一直保持良性，”他在演说中称。
卡尼重申英国央行的信息，即当加息的时机来临，利率只会逐步上升，并且最后可能低于金融危机前的平均水平。(完) (编译 白云/王兴亚/张荻；审校 徐文焰/李春喜/郑茵)
路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。