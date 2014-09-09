更新版 1-英国央行：可能于明年春季开始升息--总裁卡尼

卡尼重申了英国央行决策者的观点，即就业市场劳动力闲置程度相当于英国经济产出的1%左右，并预计明年中期之前薪资增幅不会超过通胀率。

“换句话说，就业市场仍存在闲置劳动力，必须得到充分使用，”卡尼并称，最近调整英国经济成长估测不大可能实质性改变此观点。

但卡尼表示，英国央行将不会允许通胀风险越积越大。

“目前的通胀环境是良性的。但如果我们不随着经济扩张而审慎地加息，那么通胀将不会一直保持良性，”他在演说中称。