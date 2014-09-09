澳新经济指标预测--9月10日-9月17日****

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月8日当周 9月9日-14日 2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 8月 -- -0.7% (较上年同期) -- +5.9% 9月10日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 9月 -- +3.8% 2100 新西兰央行利率决定 -- 3.50% 3.50% 9月11日(四) 2245 新西兰制造业表现指数 8月 -- 53.00 2245 新西兰食品物价指数 8月 -- -0.7% 0130 澳洲就业人数(万人) 8月 增加1.2 减少0.03 全职就业人数(万人) -- 增加1.45 就业参与率 64.8% 64.8% 失业率 6.3% 6.4% 9月12日(五) 0300 新西兰公债外资持有比例 8月 -- 63.1% 9月15日当周 9月15日(一) 0130 澳洲新车销售 8月 -1.3% 9月16日(二) 2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第二季 -- 盈余14.1 截至6月30日的年度经常帐 -- 赤字63.2 9月17日(三) 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(根据生产计算，较前季) 第二季 -- +1.0% (根据生产计算，较上年同期) -- +3.8% (完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选