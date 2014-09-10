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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 08:49 BJT

澳洲数据：9月WESTPAC-MI消费者信心指数下跌4.6%至94.0

“这真是让人意外又失望的结果，”Westpac首席分析师Bill Evans说。

调查显示，澳洲联合政府不受欢迎的预算案，包括社福改革、削减支出以及增加服务费用等举措，仍然对民众信心构成压力。

对经济的忧心在受访者心目中明显居前。未来12个月经济状况指数下跌8.4%，未来五年经济状况指数下滑9.2%。

衡量家庭财务状况的指标较上年同期下滑4.9%。但未来12个月家庭财务前景信心小幅增加0.1%。

衡量是否是购买大件家庭用品好时机的指标下滑1.9%，而一项追踪评估购房时机的指数下跌8.2%。(完)

(编译 张荻/李婷仪 审校 白云)
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